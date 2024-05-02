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Президент «Ростова» Арутюнянц: «Для меня важны и чемпионат, и Кубок»

Алина Савинова
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что для него важны оба турнира, где участвуют желто-синие — РПЛ и FONBET Кубок России.

«Что для меня лично в приоритете: чемпионат или Кубок? Я так не смотрю, для меня важны и чемпионат, и Кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Арутюнянца.

Также он ответил на вопрос о том, какое место команда должна занять в чемпионате и до какой стадии должна дойти в Кубке, чтобы поставить ей за сезон «отлично».

«Я не ставлю такие оценки. Какое сможем, такое место и займем. Хорошо ли, если «Ростов» займет место в чемпионате с первого по пятое? Конечно», — добавил президент клуба.

2 мая «Ростов» на своем поле примет «Балтику» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Победитель встречи в финале сыграет со «Спартаком».

В чемпионате России команда Валерия Карпина на данный момент занимает 7-е место с 40 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
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 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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