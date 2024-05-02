Орещук: «Если Слишкович возьмет трофей, зачем его менять?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил работу Владимира Слишковича в «Спартаке».

— В чем «Спартак» прежде всего прибавил при Слишковиче?

— Да просто команда раскрепостилась. Дело в психологии. Нельзя за такой короткий период прибавить в «физике», начать тактически играть грамотнее. Я в это не особо верю. Тут еще надо понять следующее: а хотела ли команда видеть Абаскаля на посту главного тренера?

— Думаете, игроки «сливали» испанца?

— Нет, я этого не говорил. Но бывает же такое, когда стороны друг другу надоели. Ну что значит — «сливали»? Что это за слово такое? Мы же обсуждаем профессиональных футболистов. У них есть премиальные, зарплаты. Ну будешь ты плохо играть — тебя выставят на трансфер, уедешь вместе с Абаскалем. Только он — в Испанию, а ты — в другое место, домой к себе.

— Удивляет новость о том, что «Спартак» ищет главного тренера? Может быть, довериться Слишковичу, раз команда показывает такие результаты?

— Если человеку дали шанс и он им воспользуется — дойдет до финала, выиграет Кубок, — то зачем что-то менять? Какой смысл? Ну придет новый тренер. У него будет всего полтора месяца. За этот срок нужно подготовить команду к сезону, понять, кто на что способен, и так далее. Это всегда довольно рискованно. Если Слишкович даст результат, на мой взгляд, его надо оставлять. А то мы любим прыгать из крайности в крайность.

В среду, 1 мая, красно-белые на выезде победили «Динамо» в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0). Соперник московской команды по финалу определится в матче «Ростов» — «Балтика».

В чемпионате России «Спартак» на данный момент располагается на четвертой позиции, набрав 42 очка за 26 туров.