Виктор Васин: «Отдыхал с Щенниковым в Таиланде»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, как он провел отпуск.

«Отдыхал я вместе с Жориком Щенниковым в Таиланде, семьями, — цитирует Васина официальный сайт клуба. — Каникулы получились суперактивными — постоянно что-то делали с детьми, утром занимались тайским боксом, потом по ходу дня выполняли цеэсковскую программу, которую нам дали на отпуск. Вечером играли в волейбол, бадминтон. Теперь возвращаемся с ребятами к работе, готовимся к возобновлению сезона, настроение у всех — отличное».

33-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за ЦСКА во всех турнирах.