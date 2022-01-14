Шешуков: «Карпин говорил: «Не знаешь, как вписаться в вес? Не жри»

Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков рассказал о своем опыте работы с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Поначалу ты был одним из любимчиков Карпина, но все закончилось конфликтом. Когда отношения испортились?

— Не было определенного момента, как и открытого выяснения отношений. Все шло по нарастающей, недопонимание копилось по многим моментам. Например, по его требованиям к весу игроков.

— Это же классика: 100 лишних граммов — штраф 100 долларов.

— Я этого никогда не понимал. Доходило до того, что перед взвешиванием начиналась целая весогонка. Например, я знал, что за ночь у меня уходит 700-800 граммов. А у Жени Макеева — 1,5-2 килограмма, хотя он вечером мог бургер съесть. Ну, такой метаболизм у человека. Поэтому он спокойно отъедался все выходные после матча, а я себя максимально ограничивал и все равно не вписывался в вес. Вставал вечером на весы — 76,5 килограмма. А у меня норма — 75. Понимал, что за ночь уйдет около 800 граммов. Значит, надо было согнать остальное.

— Это как?

— Перед сном залезал в горячую ванную минут на 15 — с потом все уходило. Потом взвешивался, пил стакан воды и ложился спать. Утром — снова на весы: 75 килограммов. Нормально! Но на базу надо было приехать пораньше, чтобы свериться с местными весами. Плюс, если позавтракал, что-то откладывалось точно.

Но тут тоже квест: чтобы взвеситься на базе, надо было приехать раньше Гургеныча (доктор «Спартака» Михаил Вартапетов. — Прим. «СЭ»), а он дежурил уже за 1,5-2 часа до тренировки. То есть надо было все успеть до него. Короче, целая система — и все ради того, чтобы сделать вес!

Я Карпина спрашивал: Валерий Георгиевич, объясните по-человечески, зачем такие жесткие рамки? И, главное, как в них вписаться тем, у кого метаболизм не такой, как у Макеева? У всех же по-разному усваивается пища. Тот же Саенко прямо перед взвешиванием еще и велосипед крутил!

— И что Карпин?

— У него был один ответ: «Не знаешь, как вписаться в вес? Не жри». Я отвечал: «Что, полтора дня не есть? Ну, кушать хочется». Карпин опять: «Да, не жри и все». Я реально не понимал такой позиции. И, насколько знаю, со временем он ее изменил. Ну, то есть требования по весу есть и сейчас в сборной. Но не такие суровые, как раньше.

Шешуков выступал за «Спартак» с 2002 по 2004 и с 2010 по 2012 год.

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