Виктор Кашшаи: «Количество судейских ошибок в РПЛ уменьшилось после внедрения ВАР»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции положительно оценил внедрение ВАР в России.

— Я уважаю все клубы в России, — сказал Кашшаи. — Все имеют право выражать свое мнение, поскольку у нас демократия. Каждый может иметь свое мнение о судействе. Моя работа — обучать и развивать судей в России. А также назначать лучших на матчи. Я делаю свою работу.

Я буду развивать судейство и делать так, чтобы мы добились прогресса. Если какая-то команда недовольна, могу это понять. Но с ВАР количество ошибок снижается. И наша работа в будущем — попытка снижения времени на его использование. (Наталья Юрина)