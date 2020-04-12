Виктор Гончаренко: «Полдня дочка проводит у меня на руках. Тяжело, но приятно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как проводит время и поддерживает форму на карантине.

— У нас маленькая дочка. Полдня она проводит у меня на руках. Это тяжело, но приятно, — сказал Гончаренко в интервью клубному телевидению. — За день стараюсь два раза поесть. Если три, то сразу прилипнут лишние килограммы. Позаниматься спортом, позаниматься дочкой. А вечером просмотр какого-нибудь фильма, каких-либо наших игр или команд, которые мне нравятся.