Виктор Гончаренко: "Нужно, чтобы вся команда компенсировала отсутствие Фернандеса"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил надежду, что команда справится с отсутствием Мариу Фернандеса в матче 24-го тура РПЛ против "Локомотива". Защитник сборной России пропускает игру из-за дисквалификации.

- Понимаем ответственность любого матча. Одерживая победу, придаешь себе сил, обходишь соперника в таблице, - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".

- Как скажется отсутствие Мариу Фернандеса?

- Мариу проводит у нас все игры, сложно сказать, как это скажется.

- Кто его заменит?

- Набабкин.

- От него то же самое будет требоваться?

- Это сложно будет сделать. Нужно, чтобы вся команда компенсировала отсутствие Фернандеса.