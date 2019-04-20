Виктор Гончаренко: "Нужно, чтобы вся команда компенсировала отсутствие Фернандеса"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил надежду, что команда справится с отсутствием Мариу Фернандеса в матче 24-го тура РПЛ против "Локомотива". Защитник сборной России пропускает игру из-за дисквалификации.
- Понимаем ответственность любого матча. Одерживая победу, придаешь себе сил, обходишь соперника в таблице, - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".
- Как скажется отсутствие Мариу Фернандеса?
- Мариу проводит у нас все игры, сложно сказать, как это скажется.
- Кто его заменит?
- Набабкин.
- От него то же самое будет требоваться?
- Это сложно будет сделать. Нужно, чтобы вся команда компенсировала отсутствие Фернандеса.
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