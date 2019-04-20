18:55 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко: "Нужно, чтобы вся команда компенсировала отсутствие Фернандеса"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил надежду, что команда справится с отсутствием Мариу Фернандеса в матче 24-го тура РПЛ против "Локомотива". Защитник сборной России пропускает игру из-за дисквалификации.

- Понимаем ответственность любого матча. Одерживая победу, придаешь себе сил, обходишь соперника в таблице, - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".

- Как скажется отсутствие Мариу Фернандеса?

- Мариу проводит у нас все игры, сложно сказать, как это скажется.

- Кто его заменит?

- Набабкин.

- От него то же самое будет требоваться?

- Это сложно будет сделать. Нужно, чтобы вся команда компенсировала отсутствие Фернандеса.

Локомотив - ЦСКА

 

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Как закончится матч 24-го тура РПЛ "Локомотив" - ЦСКА?
23.5%
Победой "Локомотива"
18.1%
Ничьей
58.4%
Победой ЦСКА
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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