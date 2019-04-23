Тони Шунич: Победа над "Крыльями" долгожданная для нас. Это очень важные три очка"

Защитник "Динамо" Тони Шунич прокомментировал победу в матче 24-го тура российской премьер-лиги над "Крыльями Советов" (1:0). В последний раз "динамовцы" выигрывали в первом туре после зимней паузы – у "Уфы" (2:1).

– Это очень важные три очка для нас и долгожданная победа, – приводят "Известия" слова Шунича. – Мы не могли выиграть в пяти предыдущих матчах, хотя, возможно, играли даже лучше. Во встрече с "Крыльями" ни у нас, ни у соперника не было особо много опасных моментов. Слава Богу, залетел один мяч, и мы победили. Это важно не только с турнирной точки зрения, но и с психологической. Теперь надо набраться уверенности и двигаться дальше.

Команда благодаря трем набранным очкам обошла "Крылья" в турнирной таблице и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

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