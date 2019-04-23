Полузащитник "Енисея" Огуде: "Сложно вдесятером противостоять такой сильной команде, как "Спартак"

Полузащитник "Енисея" Фегор Огуде прокомментировал поражение в матче 24-го тура российской премьер-лиги против "Спартака" (0:2). Он отметил, что у его команды была тяжелая ситуация, так как сложно вдесятером противостоять такому сильному сопернику.

– Мы старались играть в футбол, но ситуация была очень тяжелая, – приводят "Известия" слова Огуде. – Сложно вдесятером противостоять такой сильной команде, как "Спартак". Тем более нам пришлось играть в меньшинстве достаточно долгое время. Мы допустили грубые ошибки и пропустили два мяча, при этом не реализовали свои моменты.

"Спартак" набрал 39 очков и остался на 5-м месте в турнирной таблице. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

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