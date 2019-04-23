Квинси Промес: "В "Спартак" пришел новый тренер, пока дела идут неплохо"

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес сказал, что продолжает следить за московским клубом и надеется, что он попадет в Лигу чемпионов. Голландский форвард перешел из "Спартака" в "Севилью" минувшим летом.

- Общаюсь с Боккетти, Зе Луишем, Ещенко. Смотрю все игры, по крайней мере, пытаюсь, - сказал Промес в эфире передачи "Тотальный футбол". - Пришел новый тренер, пока дела идут неплохо, бьются за Лигу чемпионов. Надеюсь, "Спартак" пробьется туда, а в следующем году займет первое место.

После 24 туров "Спартак" занимает пятое место в чемпионате России, в трех очках от зоны Лиги чемпионов.