00:33 | Футбол — РПЛ

Квинси Промес: "В "Спартак" пришел новый тренер, пока дела идут неплохо"

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Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес сказал, что продолжает следить за московским клубом и надеется, что он попадет в Лигу чемпионов. Голландский форвард перешел из "Спартака" в "Севилью" минувшим летом.

- Общаюсь с Боккетти, Зе Луишем, Ещенко. Смотрю все игры, по крайней мере, пытаюсь, - сказал Промес в эфире передачи "Тотальный футбол". - Пришел новый тренер, пока дела идут неплохо, бьются за Лигу чемпионов. Надеюсь, "Спартак" пробьется туда, а в следующем году займет первое место.

После 24 туров "Спартак" занимает пятое место в чемпионате России, в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

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