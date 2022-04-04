Вдова Льва Яшина поздравила Антона Шунина с сотым сухим матчем

Вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина Тимофеевна поздравила голкипера «Динамо» Антона Шунина с сотым сухим матчем в карьере.

«Очень рада за Антона. Это приятное событие и для него, и для клуба. Обязательно лично его поздравлю, вообще отношусь к нему с симпатией. Вот у меня на столе сейчас лежит журнал динамовский с Шуниным на обложке. Он на данный момент точно один из лучших вратарей у нас в стране. Правильно, что его снова вызвали в национальную сборную. Я считаю, что именно Антон должен быть сейчас первым номером в команде. Он в хорошей форме и способен еще долго радовать болельщиков надежной игрой. Можно поставить его в один ряд с прославленными динамовскими голкиперами. Ну, и всех болельщиков нашего клуба — с победой в Краснодаре!» — приводит слова Валентины Тимофеевны пресс-служба «Динамо».

«Клуб Льва Яшина» — символический клуб, в который входят вратари, проведшие за российские или советские клубы 100 и более сухих матчей.