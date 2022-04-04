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Лидер «Урала» Бикфалви высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию в турнирной таблице РПЛ.

— Тебе не кажется, что это твой самый сложный сезон в «Урале»?

— Да, сложный. Мы должны быть повыше в таблице.

— Как ты относишься к идеи того, чтобы из РПЛ никто не вылетел в этом сезоне?

— Это решают президенты клубов и президент федерации футбола. Я, как футболист, должен играть и делать все, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Мы должны играть, брать очки и подниматься выше.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В следующем туре команда сыграет с «Крыльями Советов».

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 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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