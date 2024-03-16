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16 марта, 03:42

Непомнящий — об Абаскале: «Я против того, чтобы увольняли тренера по ходу сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (3:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я бы отметил настрой «Спартака» в матче с «Оренбургом». Команда играла в непростых условиях, сразу пропустила гол, но выиграла. «Спартак» меня впечатлил. Стоит ли «Спартаку» оставить Абаскаля до конца сезона? Конечно, стоит. Я против того, чтобы увольняли тренера по ходу сезона», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов. При этом шансы 60-летнего специалиста оцениваются как минимальные.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-spartaku-stoit-ostavit-abaskalya-do-kontsa-sezona/
Валерий Непомнящий
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
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Рубин – Ахмат
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И К Ж
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