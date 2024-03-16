Непомнящий — об Абаскале: «Я против того, чтобы увольняли тренера по ходу сезона»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (3:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я бы отметил настрой «Спартака» в матче с «Оренбургом». Команда играла в непростых условиях, сразу пропустила гол, но выиграла. «Спартак» меня впечатлил. Стоит ли «Спартаку» оставить Абаскаля до конца сезона? Конечно, стоит. Я против того, чтобы увольняли тренера по ходу сезона», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов. При этом шансы 60-летнего специалиста оцениваются как минимальные.