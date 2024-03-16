Иванов: «В Сочи цены на сборы такие же, как и в ОАЭ, если не больше»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему команда во время перерыва на матчи сборных проведет сборы в ОАЭ, а не в России.

«Почему проведем сборы в Эмиратах? Потому что нам там комфортно тренироваться, там хорошие условия. Почему не на юге России, не в Сочи? Там цены такие же, если не больше. У нас из Екатеринбурга есть прямой самолет в ОАЭ. Что туда, что в Сочи лететь около четырех часов — разницы нет. А условия в Эмиратах намного лучше», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

«Урасл» после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.