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16 марта, 03:19

Иванов: «В Сочи цены на сборы такие же, как и в ОАЭ, если не больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему команда во время перерыва на матчи сборных проведет сборы в ОАЭ, а не в России.

«Почему проведем сборы в Эмиратах? Потому что нам там комфортно тренироваться, там хорошие условия. Почему не на юге России, не в Сочи? Там цены такие же, если не больше. У нас из Екатеринбурга есть прямой самолет в ОАЭ. Что туда, что в Сочи лететь около четырех часов — разницы нет. А условия в Эмиратах намного лучше», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

«Урасл» после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-urala-ivanov-v-sochi-tseny-na-sbory-takie-zhe-kak-v-oae-esli-ne-bol-she/
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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