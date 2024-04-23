Ещенко считает, что Слишкович может повторить путь Карреры в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

«Может ли Слишкович повторить путь Карреры? А почему бы и нет? Все может быть. Ему сейчас выпал такой случай. Он знает команду и игроков. Может быть, у него есть свое видение и мнение, кого ставить и как. Результат доказывает все сам по себе. Хоть в матче с «Ростовом» соперник и помог, но по факту это «Спартак» рубился, играл спокойно и без нервов. Почему бы и Слишковичу не стать главным тренером, если займут 3-4 место?» — сказал Ещенко «СЭ».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

Под руководством боснийского специалиста красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и победили «Ростов» (5:1) в игре 25-го тура РПЛ.