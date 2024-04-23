Глушаков рассказал, кто должен возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, кто мог бы стать главным тренером команды.

«Черчесов? Карпин? Думаю, надо у них спросить, они хотят? Я думаю, что Карпина в «Ростове» и сборной все устраивает, у него все хорошо. Хотелось бы, конечно, русского специалиста, со спартаковским духом, духом победителя. В помощники, наверное, консультантом можно было бы взять Олега Ивановича Романцева.

Я бы даже Тихонова попробовал, если он сейчас в «Енисее» будет прогрессировать», – сказал Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович. В 25-м туре РПЛ «Спартак» под руководством Слишковича разгромил «Ростов» – 5:1.