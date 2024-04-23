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Сегодня, 15:14

Глушаков рассказал, кто должен возглавить «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, кто мог бы стать главным тренером команды.

«Черчесов? Карпин? Думаю, надо у них спросить, они хотят? Я думаю, что Карпина в «Ростове» и сборной все устраивает, у него все хорошо. Хотелось бы, конечно, русского специалиста, со спартаковским духом, духом победителя. В помощники, наверное, консультантом можно было бы взять Олега Ивановича Романцева.

Я бы даже Тихонова попробовал, если он сейчас в «Енисее» будет прогрессировать», – сказал Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович. В 25-м туре РПЛ «Спартак» под руководством Слишковича разгромил «Ростов» – 5:1.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Андрей Тихонов
Валерий Карпин
Денис Глушаков
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
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 - : -
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