Валерий Карпин: "У Паршивлюка, Сигурдарсона, Ионова, Зуева травмы"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал состояние травмированных игроков после матча 28-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0).

– Конечно, не ожидали, что так сложится матч, – сказал Карпин. – Не ожидали, что Паршивлюк попросит замену, что Зуев попросит замену в перерыве. Что Ионов травму получит. Перед игрой мы не думали о ничьей, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья – хороший результат.

– Что у Паршивлюка и Сигурдарсона?

– У Паршивлюка повреждение плеча, у Сигурдарсона сотрясение после полученного удара.

– Насколько серьезная травма у Еременко?

– Повреждение плеча, получил на тренировке.

– Все травмированные могут сыграть с "Локомотивом"?

– Я не доктор. Обследования еще не было. На глаз не могу определить. (Александр Рогулев)

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