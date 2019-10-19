Валерий Карпин: «Причины слабой игры? Все будет высказано футболистам»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итог матча 13-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:6).

— «Ростов» еще ни разу в чемпионате не пропускал трижды. А тут три за каждый тайм. В чем вы видите причины такой нетипично слабой игры в защите?

— Причины одной быть не может. А говорить обо всех я не могу и не буду. Все будет высказано футболистам. Если коротко, то полкоманды в своих сборных осталось.

— У Дзюбы хет-трик. Ему многое позволяли в зоне перед воротами. Вы как-то обговаривали с защитниками, как индивидуально действовать против него?

— Вы сами как думаете?

— Думаю, да. А как?

— Думаете, я буду вам рассказывать, как мы играли против Дзюбы?

— Интересно.

— Да, я знаю что вам интересно, но я вам не буду говорить. (Гоша Чернов)

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