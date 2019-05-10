Валерий Карпин: "Паршивлюк и Сигурдарсон вряд ли сыграют с "Локомотивом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с "Динамо" (0:0) в 28-м туре чемпионата России сказал, что из-за травм, скорее всего, в полуфинале Олимп-Кубка России против "Локомотива" не сыграют Бьорн Сигурдарсон и Сергей Паршивлюк.

- Можно ли сказать, что "Ростов" не наиграл больше, чем на ничью? Да, можно. Почему так? Все с самого начала - травма у Паршивлюка, Зуева в конце концов заменили, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Никакого усиления игры не было, просто затыкали дыры. У Сигурдарсона, видимо, сотрясение, у Паршивлюка плечо. Оба вряд ли сыграют с "Локомотивом". Зуев и Мевля - еще возможно. Песьяков, конечно, лучший игрок матча.

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