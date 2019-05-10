16:26 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Паршивлюк и Сигурдарсон вряд ли сыграют с "Локомотивом"

1
Обсудить

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с "Динамо" (0:0) в 28-м туре чемпионата России сказал, что из-за травм, скорее всего, в полуфинале Олимп-Кубка России против "Локомотива" не сыграют Бьорн Сигурдарсон и Сергей Паршивлюк.

- Можно ли сказать, что "Ростов" не наиграл больше, чем на ничью? Да, можно. Почему так? Все с самого начала - травма у Паршивлюка, Зуева в конце концов заменили, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Никакого усиления игры не было, просто затыкали дыры. У Сигурдарсона, видимо, сотрясение, у Паршивлюка плечо. Оба вряд ли сыграют с "Локомотивом". Зуев и Мевля - еще возможно. Песьяков, конечно, лучший игрок матча.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Динамо - Ростов

 

Опрос

Как закончится матч 28-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
Материалы других СМИ