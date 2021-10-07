В КДК РФС объяснили, почему не стали применять дополнительные санкции к Азмуну
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет не стал отменять красную карточку форварда «Зенита» Сердара Азмуна, полученную им в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2).
Теперь иранский футболист пропустит матч 11-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», но сможет принять участие в матче со «Спартаком» (24 октября).
— Сегодня прошло заседание КДК. Вы знаете, что «Зенит» прислал письмо в РФС с просьбой отменить красную карточку. КДК отправил этот запрос в экспертно-судейскую комиссию. Сегодня мы получили заключение, что красная карточка применена к игроку правильно. Мы также получили письменное объяснение от самого Азмуна. Он находится сейчас в расположении сборной Ирана. Изучили также все видеоматериалы и от основного телевещателя, и от клуба «Зенит». В итоге пришли к выводу, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации. Азмун пропустит только одну игру (с тульским «Арсеналом» 16 октября. — Прим. «СЭ»). Мы в данном случае руководствовались решением ЭСК.
— Почему не стали тогда применять дополнительные санкции к Азмуну?
— Характер дисциплинарного нарушения Азмуна не требует после себя применения дополнительных санкций.
— Как квалифицируются действия Азмуна в том эпизоде?
— Как грубая игра, которая повлекла за собой дисциплинарное взыскание на поле. Повторюсь, ЭСК посчитала, что арбитр поступил правильно. А дальше уже КДК рассматривал вопрос возможного применения дополнительной дисквалификации. Мы для этого оснований не нашли.
— Как видит эпизод сам Азмун?
— Он принес извинения Джанаеву. Азмун считает, что играл в мяч. Кстати, когда мы исследовали видеповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов.
— В чем тогда виноват Азмун?
— Мы получили заключение ЭСК. Не имею права раскрывать всех деталей. Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть. Могу лишь предположить, что там посчитали, что со стороны Азмуна была грубая игра. В данном случае члены КДК пришли к выводу, что дисквалификация на одну игру — вполне достаточное наказание.
Встреча «Зенит» — «Сочи» прошла в Санкт-Петербурге 3 октября и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Азмун заработал прямую красную карточку на 42-й минуте за то, что врезался прямой ногой в голкипера гостей Сослана Джанаева. По регламенту РФС иранскому форварду могла грозить дисквалификация на срок до трех матчей.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Black.list
Теперь всем понятно, что админресурс, это выдумка. Forza Zenit
07.10.2021
ворчун
КДК на всю страну расписалось в том что Азмун не виноват но так как это нельзя признать ограничились одной игрой...
07.10.2021
Dmitry Kutsev
Да будет тебе известно ! если во время подачи углового, кто-то во вратарской атакует вратаря, то будет фол в нападении и штрафной удар со стороны противника, ты вообще футбол смотришь ?
07.10.2021
ворчун
не исповедимы деяния господа нашего...
07.10.2021
Lars Berger
Наша ЭСК отменила бы процентов 70 голов Герда Мюллера, посмотри она их. Азмун был первым на мяче, тянулся за мячом и не его проблемы, что там еще и Джанаев оказался. Остаюсь при своем мнении - такие карточки повредят футболу. Как нападающий еще должен играть такие мячи, чтобы голы забивать?! Как?!)
07.10.2021
zel_co
"Тайна сия велика есть.."
07.10.2021
ворчун
Страшно вам бедным - всех в чемпионате боитесь и команды соперников и судей... Не бойтесь сильно всё равно получите - боитесь или нет без разницы...
07.10.2021
Oleg Ynush
Мяч в воротах - гол , какая нах прямая нога , бред
07.10.2021
zel_co
Что же Джанаев нас так подвёл? Что т рудно было сыграть умирающего лебедя?
07.10.2021
som173
Одни питерские и непанятные армяне. Откуда оне взялись, черт из знат. Хе-хе!
07.10.2021
zel_co
А сковородочка горяча
07.10.2021
hant64
Одно могу сказать -хорошо, что ты не судья. Это не для того пишу, что бы как-то задеть. Надеюсь, без обид.
07.10.2021
vvi432
Кто же в составе ЭСК? Или тоже тайна?
07.10.2021
ворчун
Игрок Зенита был первым на мяче... Вопрос - а за что тогда дали карточку и отменили гол?
07.10.2021
Lars Berger
У каждого - свое мнение. Лично я считаю, что никакой карточки - вообще не было. А как он по-другому должен был этот мяч играть?! Он за ним тянулся. И ему "по барабану" в этот момент было, чего делает вратарь.
07.10.2021
Dmitry Kutsev
а штаб это Газпром ?
07.10.2021
zel_co
Расскажи об это Веллитону
07.10.2021
olc
И судья прав и Зенит не обидеть, так бл.. и крутятся как уж на сковородке, если это Понсе вкатили бы по полной. А если игра с Зенитом была через пять игр, то и туда бы достали.
07.10.2021
голос из Санкт-Петербурга
Не неси бред! Правила то знаешь или сам выдумываешь на ходу? Во время подачи уголовых, по твоей узколобой логике, в каждом матче можно по 10 карточек показывать!!!
07.10.2021
vvi432
Кто сейчас в составе ЭСК? Может кто-нибудь опубликовать список. А то самый "грамотный" специалист калиниченко из спартака
07.10.2021
hant64
Хороший нападающий всегда должен знать на уровне подсознания, где находятся три вещи на поле: мяч, ворота и вратарь. Раз Азмун не знает, где находится вратарь, видимо, просто недостаточно квалифицированный футболист. Накосячил - ответил, какие проблемы?
07.10.2021
KadulyK
Нихрена не правельное, надо отменять начисто несправедливо удаление
07.10.2021
Dmitry Kutsev
Он вообще не имел права во вратарской идти на вратаря, в штрафной площаде да, но не во вратарской
07.10.2021
Black.list
Правильное решение. Справедливо
07.10.2021
kvadrocopter
Изучили также все видеоматериалы и от основного телевещателя, и от клуба «Зенит» Спасибо посмешили...Говорим зенит. подразумеваеи газпром, говорим газпром подразумеваем Матч тв.... нк и чисто по чекистски: Не имею права раскрывать всех деталей.....Тайна покрытая мраком...газовым...
07.10.2021
Lars Berger
Считаю, что там вообще никакой карточки не было. В подобных эпизодах нападающий вообще не задумывается, где там вратарь тусуется и не видит его. У него просто напросто нет времени на это. Для хорошего нападающего главное в таких эпизодах - затолкать мяч в ворота. А Азмун - хороший нападающий.
07.10.2021
hant64
"Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть." Виталий Айрапетов, подобные документы в виде решения, определения имеют не результативную часть, а резолютивную, которая объявляется сразу же по итогам заседания органа. А уже потом изготавливается мотивировочная, и документ приобретает законченный вид.
07.10.2021
Охотник на свинорылых
кайф)))
07.10.2021
SP2
И хоть кто нибудь сказал бы - в чем была явная ошибка судьи в поле, почему вмешался ВАР?
07.10.2021
SP2
О как… не имеет права раскрывать деталей. Ну конечно… информация то сверхсекретная… в военное же время живем! Встречаемся в штабе (с) )))
07.10.2021
sergey stepanov
ЭКС чтобы не засчитывать гол чего-то придумала?
07.10.2021
голос из Санкт-Петербурга
"Кстати, когда мы исследовали видеповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов." Это всё, что нужно знать о бреде при вынесении решений ЭСК.
07.10.2021
alex-ls
клоуны
07.10.2021
som173
Все ясно, что ниче не ясно, все панятно, что ничто не панятно. Вот так у нас и заводят рака за камень. Такое наплетут, что сами ниче не панимают. И сплошные тайны- налавчились Промы от буржуев- мы знам , что Россия енто сделала, но не скажем никаму об ентом. Такова пазорища до Дюкава ишо не было. И дело не в том, сыграт Азмут с кем то или не сыграт. А в том, что у нас в ПЛ сидят воры и машенники, на каторых клейма ставить негде и не важно кто оне, Прядкин, Грядкин или армяне, каторые к нашему футболу не имеют никакова отношения. Хе-хе!
07.10.2021
Dim711
Юра Деточкин украл, но он не вор!
07.10.2021
leo179
Бред какой-то.Сами себе противоречат. Я не собираюсь защищать Азмуна. Но заявить такое: "Кстати, когда мы исследовали видеповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов." Т.е Азмун был первым на мяче,а потом Джанаев прыгает в ногу Азмуна. Где логика? За что тогда дали красную?
07.10.2021
Дмитрий Степанов
Лига позора
07.10.2021