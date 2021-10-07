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В КДК РФС объяснили, почему не стали применять дополнительные санкции к Азмуну

16:58
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет не стал отменять красную карточку форварда «Зенита» Сердара Азмуна, полученную им в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2).

Теперь иранский футболист пропустит матч 11-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», но сможет принять участие в матче со «Спартаком» (24 октября).

— Сегодня прошло заседание КДК. Вы знаете, что «Зенит» прислал письмо в РФС с просьбой отменить красную карточку. КДК отправил этот запрос в экспертно-судейскую комиссию. Сегодня мы получили заключение, что красная карточка применена к игроку правильно. Мы также получили письменное объяснение от самого Азмуна. Он находится сейчас в расположении сборной Ирана. Изучили также все видеоматериалы и от основного телевещателя, и от клуба «Зенит». В итоге пришли к выводу, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации. Азмун пропустит только одну игру (с тульским «Арсеналом» 16 октября. — Прим. «СЭ»). Мы в данном случае руководствовались решением ЭСК.

— Почему не стали тогда применять дополнительные санкции к Азмуну?

— Характер дисциплинарного нарушения Азмуна не требует после себя применения дополнительных санкций.

— Как квалифицируются действия Азмуна в том эпизоде?

— Как грубая игра, которая повлекла за собой дисциплинарное взыскание на поле. Повторюсь, ЭСК посчитала, что арбитр поступил правильно. А дальше уже КДК рассматривал вопрос возможного применения дополнительной дисквалификации. Мы для этого оснований не нашли.

— Как видит эпизод сам Азмун?

— Он принес извинения Джанаеву. Азмун считает, что играл в мяч. Кстати, когда мы исследовали видеповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов.

— В чем тогда виноват Азмун?

— Мы получили заключение ЭСК. Не имею права раскрывать всех деталей. Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть. Могу лишь предположить, что там посчитали, что со стороны Азмуна была грубая игра. В данном случае члены КДК пришли к выводу, что дисквалификация на одну игру — вполне достаточное наказание.

Встреча «Зенит» — «Сочи» прошла в Санкт-Петербурге 3 октября и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Азмун заработал прямую красную карточку на 42-й минуте за то, что врезался прямой ногой в голкипера гостей Сослана Джанаева. По регламенту РФС иранскому форварду могла грозить дисквалификация на срок до трех матчей.

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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  • Black.list

    Теперь всем понятно, что админресурс, это выдумка. Forza Zenit

    07.10.2021

  • ворчун

    КДК на всю страну расписалось в том что Азмун не виноват но так как это нельзя признать ограничились одной игрой...

    07.10.2021

  • Dmitry Kutsev

    Да будет тебе известно ! если во время подачи углового, кто-то во вратарской атакует вратаря, то будет фол в нападении и штрафной удар со стороны противника, ты вообще футбол смотришь ?

    07.10.2021

  • ворчун

    не исповедимы деяния господа нашего...

    07.10.2021

  • Lars Berger

    Наша ЭСК отменила бы процентов 70 голов Герда Мюллера, посмотри она их. Азмун был первым на мяче, тянулся за мячом и не его проблемы, что там еще и Джанаев оказался. Остаюсь при своем мнении - такие карточки повредят футболу. Как нападающий еще должен играть такие мячи, чтобы голы забивать?! Как?!)

    07.10.2021

  • zel_co

    "Тайна сия велика есть.."

    07.10.2021

  • ворчун

    Страшно вам бедным - всех в чемпионате боитесь и команды соперников и судей... Не бойтесь сильно всё равно получите - боитесь или нет без разницы...

    07.10.2021

  • Oleg Ynush

    Мяч в воротах - гол , какая нах прямая нога , бред

    07.10.2021

  • zel_co

    Что же Джанаев нас так подвёл? Что т рудно было сыграть умирающего лебедя?

    07.10.2021

  • som173

    Одни питерские и непанятные армяне. Откуда оне взялись, черт из знат. Хе-хе!

    07.10.2021

  • zel_co

    А сковородочка горяча

    07.10.2021

  • hant64

    Одно могу сказать -хорошо, что ты не судья. Это не для того пишу, что бы как-то задеть. Надеюсь, без обид.

    07.10.2021

  • vvi432

    Кто же в составе ЭСК? Или тоже тайна?

    07.10.2021

  • ворчун

    Игрок Зенита был первым на мяче... Вопрос - а за что тогда дали карточку и отменили гол?

    07.10.2021

  • Lars Berger

    У каждого - свое мнение. Лично я считаю, что никакой карточки - вообще не было. А как он по-другому должен был этот мяч играть?! Он за ним тянулся. И ему "по барабану" в этот момент было, чего делает вратарь.

    07.10.2021

  • Dmitry Kutsev

    а штаб это Газпром ?

    07.10.2021

  • zel_co

    Расскажи об это Веллитону

    07.10.2021

  • olc

    И судья прав и Зенит не обидеть, так бл.. и крутятся как уж на сковородке, если это Понсе вкатили бы по полной. А если игра с Зенитом была через пять игр, то и туда бы достали.

    07.10.2021

  • голос из Санкт-Петербурга

    Не неси бред! Правила то знаешь или сам выдумываешь на ходу? Во время подачи уголовых, по твоей узколобой логике, в каждом матче можно по 10 карточек показывать!!!

    07.10.2021

  • vvi432

    Кто сейчас в составе ЭСК? Может кто-нибудь опубликовать список. А то самый "грамотный" специалист калиниченко из спартака

    07.10.2021

  • hant64

    Хороший нападающий всегда должен знать на уровне подсознания, где находятся три вещи на поле: мяч, ворота и вратарь. Раз Азмун не знает, где находится вратарь, видимо, просто недостаточно квалифицированный футболист. Накосячил - ответил, какие проблемы?

    07.10.2021

  • KadulyK

    Нихрена не правельное, надо отменять начисто несправедливо удаление

    07.10.2021

  • Dmitry Kutsev

    Он вообще не имел права во вратарской идти на вратаря, в штрафной площаде да, но не во вратарской

    07.10.2021

  • Black.list

    Правильное решение. Справедливо

    07.10.2021

  • kvadrocopter

    Изучили также все видеоматериалы и от основного телевещателя, и от клуба «Зенит» Спасибо посмешили...Говорим зенит. подразумеваеи газпром, говорим газпром подразумеваем Матч тв.... нк и чисто по чекистски: Не имею права раскрывать всех деталей.....Тайна покрытая мраком...газовым...

    07.10.2021

  • Lars Berger

    Считаю, что там вообще никакой карточки не было. В подобных эпизодах нападающий вообще не задумывается, где там вратарь тусуется и не видит его. У него просто напросто нет времени на это. Для хорошего нападающего главное в таких эпизодах - затолкать мяч в ворота. А Азмун - хороший нападающий.

    07.10.2021

  • hant64

    "Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть." Виталий Айрапетов, подобные документы в виде решения, определения имеют не результативную часть, а резолютивную, которая объявляется сразу же по итогам заседания органа. А уже потом изготавливается мотивировочная, и документ приобретает законченный вид.

    07.10.2021

  • Охотник на свинорылых

    кайф)))

    07.10.2021

  • SP2

    И хоть кто нибудь сказал бы - в чем была явная ошибка судьи в поле, почему вмешался ВАР?

    07.10.2021

  • SP2

    О как… не имеет права раскрывать деталей. Ну конечно… информация то сверхсекретная… в военное же время живем! Встречаемся в штабе (с) )))

    07.10.2021

  • sergey stepanov

    ЭКС чтобы не засчитывать гол чего-то придумала?

    07.10.2021

  • голос из Санкт-Петербурга

    "Кстати, когда мы исследовали видеповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов." Это всё, что нужно знать о бреде при вынесении решений ЭСК.

    07.10.2021

  • alex-ls

    клоуны

    07.10.2021

  • som173

    Все ясно, что ниче не ясно, все панятно, что ничто не панятно. Вот так у нас и заводят рака за камень. Такое наплетут, что сами ниче не панимают. И сплошные тайны- налавчились Промы от буржуев- мы знам , что Россия енто сделала, но не скажем никаму об ентом. Такова пазорища до Дюкава ишо не было. И дело не в том, сыграт Азмут с кем то или не сыграт. А в том, что у нас в ПЛ сидят воры и машенники, на каторых клейма ставить негде и не важно кто оне, Прядкин, Грядкин или армяне, каторые к нашему футболу не имеют никакова отношения. Хе-хе!

    07.10.2021

  • Dim711

    Юра Деточкин украл, но он не вор!

    07.10.2021

  • leo179

    Бред какой-то.Сами себе противоречат. Я не собираюсь защищать Азмуна. Но заявить такое: "Кстати, когда мы исследовали видеповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов." Т.е Азмун был первым на мяче,а потом Джанаев прыгает в ногу Азмуна. Где логика? За что тогда дали красную?

    07.10.2021

  • Дмитрий Степанов

    Лига позора

    07.10.2021