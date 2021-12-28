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В возрасте 47 лет умер экс-игрок «Ростова» Николай Ширшов

12:21

В возрасте 47 лет скончался экс-футболист «Ростова» Николай Ширшов, информирует сайт клуба.

«Николай Владимирович выступал за наш клуб 5 лет, провел за него более 100 матчей. Остался жить в Ростовской области после завершения карьеры, — говорится в сообщении. — Футбольный клуб «Ростов» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Владимировича».

Ширшов в России также выступал за СКА, «Батайск-2007», «Таганрог», «МИТОС». За узбекистанский «Пахтакор» он провел 159 матчей. Кроме того, у него 64 матча за сборную Узбекистана, в которых он забил 13 голов.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1779

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