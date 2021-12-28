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Матыцин о лимите на легионеров: «Это не единственный вопрос по развитию футбола, но подход найден»

12:11
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о лимите на легионеров.

«По лимиту на легионеров все время идет диалог с РФС, ФХР и другими федерациями. По футболу сейчас найден конструктивный подход. Это не единственный вопрос по развитию нашего футбола, но подход найден. Он хорошо проработан, думаю, не будет никакого негативного результата развития футбола от новой системы лимита», — заявил Матыцин.

Сейчас в российском футболе действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

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Сергей Федоров все материалы автора

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