В «Спартаке» рассказали о ситуации с коронавирусом в команде
16:18
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о тестировании игроков на коронавирус перед возобновлением сезона.
— К коронавирусу нужно относиться серьезно, — заявил он. — Мы проходим тесты каждые 5 дней. Сейчас все нормально, заболевших в команде нет. Сегодня прошли тест в 10 утра. Через 10 часов придут результаты. Мне кажется, что все будет в порядке. Вообще, это дело серьезное. Пока не появится вакцина заболевшие будут появляться. (Севастиан Терлецкий)
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