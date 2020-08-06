В «Спартаке» рассказали о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о тестировании игроков на коронавирус перед возобновлением сезона.

— К коронавирусу нужно относиться серьезно, — заявил он. — Мы проходим тесты каждые 5 дней. Сейчас все нормально, заболевших в команде нет. Сегодня прошли тест в 10 утра. Через 10 часов придут результаты. Мне кажется, что все будет в порядке. Вообще, это дело серьезное. Пока не появится вакцина заболевшие будут появляться. (Севастиан Терлецкий)