В «Спартаке» не утвержден бюджет на сезон-2023/24 и фонд оплаты труда

Руководство «Спартака» еще не утвердило бюджет на сезон-2023/24 и фонд оплаты труда, сообщает Metaratings.

Ожидается, что проекты бюджета и фонда оплаты труда могут претерпеть значительные изменения после того, как будет утверждена кандидатура нового генерального директора клуба.

По информации «СЭ», имя преемника нынешнего гендиректора красно-белых Евгения Мележикова будет названо на ближайшем заседании совета директоров «Спартака».