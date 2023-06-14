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Сперцян — об интересе «Марселя» и «Аякса»: «На данный момент все мысли о «Краснодаре»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии для «СЭ» после поражения в Суперфинале FONBET Кубка России от ЦСКА (1:1, по пен. 5:6) отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Аякса» и «Марселя».

«Ничего не знаю об интересе «Марселя» и «Аякса», честно. Я готовился к игре. Матч всей моей карьеры за весь этот период был здесь. И я не смотрел ничего. Все мои мысли были здесь. Мне так, сказали (об интересе клубов — Прим. «СЭ»). Ребята посоветовали не обращать внимания. На данный момент все мысли о «Краснодаре». Хотел бы попробовать себя в Европе? Уже говорил», — сказал Сперцян «СЭ».

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 41 матче за команду во всех турнирах.

Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянина в 12 миллионов евро.

Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
ФК Марсель
3
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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