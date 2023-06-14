Стали известны подробности увольнения генерального директора «Спартака»

Как стало известно «СЭ», Евгений Мележиков покинет «Спартак» не из-за расторжения контракта — у гендиректора действует обычный трудовой договор, по которому работник может уволиться по собственному желанию или покинуть организацию по воле руководства в любой момент. В настоящее время идет оформление необходимых документов.

Преемник Мележикова будет утвержден на совете директоров красно-белых — он состоится в ближайшее время.

Не факт, что им станет Вадим Андреев, занимающий аналогичную должность в «Крылья Советов». О такой вероятности сегодня сообщал Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

50-летний Мележиков пришел в «Спартак» в 2013 году и с тех пор занимал в клубе различные руководящие должности. С июня 2021 года он трудится на посту генерального директора красно-белых.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка.