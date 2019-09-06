В РФС считают, что Кокорин и Мамаев захотят вернуться в футбол

Член исполкома РФС и генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов высказал мнение, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев наверняка вернутся в большой спорт.

Суд удовлетворил УДО для Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева. Решение об освобождении молодых людей вступит в силу через десять дней.

— Учитывая как развивались история, то 100-процентной уверенности не было, что так все произойдет. Но я рад, что все сложилось хорошо, — цитирует Зотова РБК. — Будущее зависит от них и от их желания играть. Уверен, что они захотят вернуться и доказать свое мастерство.



Как говорится — их пример другим наука. Я думаю это урок не только для Кокорина и Мамаева. Надо уметь себя вести, тем более когда вы публичные люди. Надо понимать, что любое действие или слово может вызвать большой резонанс.