Самедов: «РПЛ после такой реформы станет только интереснее»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о реформах лиг в российском футболе.

13 июля РФС опубликовал заявление по этому поводу.

«Если это пойдет на пользу нашему футболу, то почему нет. Я толком никогда не играл по такой системе, поэтому судить мне сложно. Пока возникает очень много вопросов: сколько матчей будет запланировано в весенней части, как все будет проходить. На первый взгляд, РПЛ после такой реформы станет только интереснее», — сказал Самедов RT.

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