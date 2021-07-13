Самедов: «РПЛ после такой реформы станет только интереснее»
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о реформах лиг в российском футболе.
13 июля РФС опубликовал заявление по этому поводу.
«Если это пойдет на пользу нашему футболу, то почему нет. Я толком никогда не играл по такой системе, поэтому судить мне сложно. Пока возникает очень много вопросов: сколько матчей будет запланировано в весенней части, как все будет проходить. На первый взгляд, РПЛ после такой реформы станет только интереснее», — сказал Самедов RT.
В РФС объяснили, зачем нужны реформы лиг //
В РФС объяснили, чего хочет союз от новой пирамиды российского футбола //
РФС рекомендовали убрать количественные ограничения в российском футболе //
В РФС рассказали о текущем формате РПЛ и предложили альтернативные
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/885035-samedov-reforma-rpl
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю