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Самедов: «РПЛ после такой реформы станет только интереснее»

21:33
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о реформах лиг в российском футболе.

13 июля РФС опубликовал заявление по этому поводу.

«Если это пойдет на пользу нашему футболу, то почему нет. Я толком никогда не играл по такой системе, поэтому судить мне сложно. Пока возникает очень много вопросов: сколько матчей будет запланировано в весенней части, как все будет проходить. На первый взгляд, РПЛ после такой реформы станет только интереснее», — сказал Самедов RT.

В РФС объяснили, зачем нужны реформы лиг //
В РФС объяснили, чего хочет союз от новой пирамиды российского футбола //
РФС рекомендовали убрать количественные ограничения в российском футболе //
В РФС рассказали о текущем формате РПЛ и предложили альтернативные

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/885035-samedov-reforma-rpl

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Руслан Абушкин все материалы автора

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