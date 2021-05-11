В Колумбии сообщают, что на Барриоса претендуют команды из Италии и Англии
13:28
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос привлек внимание клубов из ведущих европейских чемпионатов. На 27-летнего колумбийца претендуют команды из Италии и Англии, утверждает El Universal 11 мая.
Барриос перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. В составе российской команды он дважды выиграл чемпионат страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
В нынешнем сезоне Барриос провел 33 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.
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