В Колумбии сообщают, что на Барриоса претендуют команды из Италии и Англии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос привлек внимание клубов из ведущих европейских чемпионатов. На 27-летнего колумбийца претендуют команды из Италии и Англии, утверждает El Universal 11 мая.

Барриос перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. В составе российской команды он дважды выиграл чемпионат страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

В нынешнем сезоне Барриос провел 33 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.