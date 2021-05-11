Арбитру Васильеву отменили все назначения на матчи: он зря слетал в Воронеж и не едет на финал Кубка

По данным «СЭ», департамент судейства РФС отменил все назначения Станислава Васильева. Он исключен из бригады судей, назначенных на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов», который пройдет завтра, 12 мая, в Нижнем Новгороде.

Кроме того, Васильев в последний момент был снят с игры 41-го тура Олимп-ФНЛ «Факел» — «Торпедо» (0:0), которая состоялась 8 мая в Воронеже. По информации «СЭ», рефери из Ижевска успел приехать на матч, но судейскую бригаду в итоге возглавил Евгений Турбин.

Как объявил председатель судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашот Хачатурянц, Васильев допустил грубейшую ошибку в игре «Ротор» — «Ахмат», несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания ЭСК принято решение провести служебную проверку в отношении этого рефери. До ее окончания он будет отстранен от работы, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.

(Александр Бобров)