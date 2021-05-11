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Ближайшие матчи РПЛ начнутся с минуты молчания

13:11

Матчи 30-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани, информирует пресс-служба лиги.

11 мая в Казани произошла трагедия. В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли дети.

«Российская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура Тинькофф РПЛ, которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении.

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