В Госдуме назвали спорной инициативу введения налога на легионеров в РПЛ

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о возможном введении налога на легионеров в чемпионате России.

«Такие подобные меры ограничения спорные. Я не могу сказать, что я против или за. Есть разные мнения, что это вызовет дополнительные издержки для клуба или дополнительный налог на самого спортсмена. Митрофанов сказал, что пока это только возможно. Я думаю, это аккуратное тестирование общественного мнения среди футбольных болельщиков и специалистов. Пока решение еще не принято, но такие слухи ходят», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч— за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.

С сезона-2022/23 в чемпионате России каждая команда может иметь в заявочном листе не более 13 легионеров, а также 12 доморощенных игроков. На поле одновременно могут находиться 8 легионеров, при этом граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на поле считаются доморощенными игроками.