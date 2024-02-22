«СЭ» стали известны детали будущего сериала о жизни Промеса
19 февраля компания Horizon Films сообщила о планах снять мини-сериал про нападающего «Спартака» Квинси Промесе. «СЭ» связался с представителями компании и получил полную информацию о готовящемся проекте.
Высокобюджетный мини-сериал, вдохновленный бурной жизнью футболиста Квинси Промеса, находится в разработке у продюсеров Horizon Film и Lusus, специализирующихся на спортивном контенте. Сериал, получивший название Quincy: Living as a Baller, находится в стадии разработки. В нем будет показана театрализованная версия жизни Квинси Промеса.
Для создания этого сериала продюсер Horizon Film, известный своими высококачественными художественными проектами, такими как предстоящий триллер SPHINX на канале Videoland и фильм Netflix Original о захвате заложников в Apple Store, который появится на Netflix в 2025 году, объединил усилия с компанией Lusus. Lusus — продюсерский дом, специализирующийся на спортивном контенте и имеющий успешные проекты, среди которых «Это одно слово — «Фейеноорд», вышедший на Disney+, а также фильм про защитника «Жироны» Дэйли Блинда.
Quincy: Living as a Baller черпает вдохновение из жизни футболиста Квинси Промеса, чья карьера характеризуется как впечатляющими взлетами, так и глубокими падениями. Лучший футболист, заработавший миллионы благодаря великолепной футбольной карьере, в том числе пятидесяти матчам за сборную Нидерландов, недавно был дважды осужден за преступную деятельность. Он получил полтора года за ножевое ранение члена семьи и шесть лет лишения свободы за участие в крупном наркотрафике.
Продюсеров привлекли интригующие противоречия в жизни Промеса: любимый топ-футболист, который, несмотря на свой успех, вовлекается в преступную деятельность. Этот парадокс лежит в основе сериала, цель которого — исследовать, что подтолкнуло Промеса к его решениям.
«История Квинси Промеса чрезвычайно увлекает нас. Расследование мотивов его поступков и их влияния на его жизнь и карьеру позволяет взглянуть на тонкую грань между успехом и упадком», — сообщил продюсер Яап Шнайдер.
Сериал следует за Квинси Промесом через различные этапы его жизни, от возвращения в «Аякс» после международных приключений до его участия в преступной деятельности. Зрители получат представление о его борьбе и выборе, который в конечном итоге привел его к краху. В процессе создания драматического сериала команда будет опираться на тщательные исследования и открытые источники, сочетая факты с вымышленными элементами, подобно таким сериалам, как Mocro Mafia и Undercover.
Съемки сериала планируется начать в начале 2025 года. Дата выхода в эфир пока не объявлена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5