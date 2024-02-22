«СЭ» стали известны детали будущего сериала о жизни Промеса

19 февраля компания Horizon Films сообщила о планах снять мини-сериал про нападающего «Спартака» Квинси Промесе. «СЭ» связался с представителями компании и получил полную информацию о готовящемся проекте.

Высокобюджетный мини-сериал, вдохновленный бурной жизнью футболиста Квинси Промеса, находится в разработке у продюсеров Horizon Film и Lusus, специализирующихся на спортивном контенте. Сериал, получивший название Quincy: Living as a Baller, находится в стадии разработки. В нем будет показана театрализованная версия жизни Квинси Промеса.

Для создания этого сериала продюсер Horizon Film, известный своими высококачественными художественными проектами, такими как предстоящий триллер SPHINX на канале Videoland и фильм Netflix Original о захвате заложников в Apple Store, который появится на Netflix в 2025 году, объединил усилия с компанией Lusus. Lusus — продюсерский дом, специализирующийся на спортивном контенте и имеющий успешные проекты, среди которых «Это одно слово — «Фейеноорд», вышедший на Disney+, а также фильм про защитника «Жироны» Дэйли Блинда.

Quincy: Living as a Baller черпает вдохновение из жизни футболиста Квинси Промеса, чья карьера характеризуется как впечатляющими взлетами, так и глубокими падениями. Лучший футболист, заработавший миллионы благодаря великолепной футбольной карьере, в том числе пятидесяти матчам за сборную Нидерландов, недавно был дважды осужден за преступную деятельность. Он получил полтора года за ножевое ранение члена семьи и шесть лет лишения свободы за участие в крупном наркотрафике.

Продюсеров привлекли интригующие противоречия в жизни Промеса: любимый топ-футболист, который, несмотря на свой успех, вовлекается в преступную деятельность. Этот парадокс лежит в основе сериала, цель которого — исследовать, что подтолкнуло Промеса к его решениям.

«История Квинси Промеса чрезвычайно увлекает нас. Расследование мотивов его поступков и их влияния на его жизнь и карьеру позволяет взглянуть на тонкую грань между успехом и упадком», — сообщил продюсер Яап Шнайдер.

Сериал следует за Квинси Промесом через различные этапы его жизни, от возвращения в «Аякс» после международных приключений до его участия в преступной деятельности. Зрители получат представление о его борьбе и выборе, который в конечном итоге привел его к краху. В процессе создания драматического сериала команда будет опираться на тщательные исследования и открытые источники, сочетая факты с вымышленными элементами, подобно таким сериалам, как Mocro Mafia и Undercover.

Съемки сериала планируется начать в начале 2025 года. Дата выхода в эфир пока не объявлена.