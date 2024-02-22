Адвокат Бушманов объяснил, почему Промесу не следует лично давать показания по делу о контрабанде

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что нападающий «Спартака» Квинси Промес готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют.

«Не могу рекомендовать совершать такие действия без согласования со своими защитниками, участвующими в деле. Поскольку приговоры по обоим делам вынесены, избрана мера наказания в лишения свободы, объявлен международный розыск, в целях исполнения приговоров, в случае добровольной явки в суд, наиболее вероятно незамедлительное задержание сразу после пересечения границы Нидерландов, либо страны-партнера по соглашению о выдаче разыскиваемых», — сказал Бушманов «СЭ».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.