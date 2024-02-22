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22 февраля, 13:52

Адвокат Бушманов объяснил, почему Промесу не следует лично давать показания по делу о контрабанде

Константин Белов
Корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что нападающий «Спартака» Квинси Промес готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют.

«Не могу рекомендовать совершать такие действия без согласования со своими защитниками, участвующими в деле. Поскольку приговоры по обоим делам вынесены, избрана мера наказания в лишения свободы, объявлен международный розыск, в целях исполнения приговоров, в случае добровольной явки в суд, наиболее вероятно незамедлительное задержание сразу после пересечения границы Нидерландов, либо страны-партнера по соглашению о выдаче разыскиваемых», — сказал Бушманов «СЭ».

Квинси Промес. «Экстрадиция Промеса может иметь политический подтекст. Нидерланды — в списке недружественных стран»

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
6
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
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 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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