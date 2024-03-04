В «Факеле» заявили, что возвращение Промеса в Россию не повлияет на подготовку к матчу со «Спартаком»

В «Факеле» заявили, что возвращение Промеса не повлияет на подготовку к матчу

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном участии нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче 20-го тура РПЛ.

«Для «Факела» ничего не меняется, мы готовимся к игре с командой «Спартак», — сказал Котов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Промес не будет экстрадирован в Нидерланды после ареста в ОАЭ за оставление места ДТП. Форвард вернется в Россию 5 марта.

Таким образом, футболист сможет принять участие в матче «Спартак» — «Факел» в 20-м туре РПЛ. Игра пройдет 10 марта.