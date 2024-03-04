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4 марта, 17:42

Агент Роналдо: «Нам рассказали, что в России согреваются водкой, но мы не пьем»

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Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал об адаптации бразильца в РПЛ.

«Дебют Роналдо понравился, но мы понимаем, что он еще многое может предложить «Ростову». Не замерз ли он? Мы все замерзли. В России пьют водку, чтобы согреться? Нам уже об этом рассказали. Мы купили теплую одежду, но алкоголь не пьем», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро.

В матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) бразилец отличился результативной передачей, проведя на поле 88 минут.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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