Агент Роналдо: «Нам рассказали, что в России согреваются водкой, но мы не пьем»

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал об адаптации бразильца в РПЛ.

«Дебют Роналдо понравился, но мы понимаем, что он еще многое может предложить «Ростову». Не замерз ли он? Мы все замерзли. В России пьют водку, чтобы согреться? Нам уже об этом рассказали. Мы купили теплую одежду, но алкоголь не пьем», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро.

В матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) бразилец отличился результативной передачей, проведя на поле 88 минут.