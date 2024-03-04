Источник: Промес избежит экстрадиции в Нидерланды и вылетит в Россию 5 марта

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не будет экстрадирован в Нидерланды после ареста в ОАЭ за оставление места ДТП, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, форвард избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом. Отмечается, что Промес вернется в Россию 5 марта.

Нападающий сможет принять участие в матче «Спартак» — «Факел» в 20-м туре РПЛ. Игра пройдет 10 марта.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. По информации Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ. В данный момент нападающий помещен под домашний арест.

ТАСС сообщал, что Нидерланды обсуждают вариант с экстрадицией игрока. Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.