Колосков: «Новичок «Зенита» Педро — мастер, очень перспективный игрок»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о новичке «Зенита» Педро.

18-летний Педро появился на поле на 70-й минуте матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

«Кто из новичков «Зенита» лучше всех себя проявил в первом матче после возобновления чемпионата? Наверное, молодой игрок Педро. Хоть ему и было отведено не так много времени, он успел показать, что является мастером. Он выделялся на поле. Это очень перспективный игрок. Интересно понаблюдать за тем, как он будет развиваться в «Зените». Пока что кажется, что это талантливый парень, который может вырасти в большого игрока», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.