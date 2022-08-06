В ЦСКА сообщили, что Бруно Фукс вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник армейцев Бруно Фукс вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

«На следующей неделе Бруно Фукс в соответствии с заранее спланированным графиком возвращается в общую группу. Из травмированных остается Георгий Щенников. Надеемся, что уже в следующем микроцикле, после матча с «Зенитом» он вернется в общую группу», — сказал Безуглов.

В нынешнем сезоне 23-летний Фукс ни разу не появлялся на поле из-за травмы. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 10 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.