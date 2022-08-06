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Сегодня, 17:24

В ЦСКА сообщили, что Бруно Фукс вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник армейцев Бруно Фукс вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

«На следующей неделе Бруно Фукс в соответствии с заранее спланированным графиком возвращается в общую группу. Из травмированных остается Георгий Щенников. Надеемся, что уже в следующем микроцикле, после матча с «Зенитом» он вернется в общую группу», — сказал Безуглов.

В нынешнем сезоне 23-летний Фукс ни разу не появлялся на поле из-за травмы. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 10 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8428

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Бруно Фукс
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
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6.08 17:30
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Оренбург

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