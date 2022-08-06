Абаскаль — о Мозесе: «Мы не можем ничего подробно сказать. Эту победу посвящаем ему»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состояние здоровья полузащитника Виктора Мозеса, который получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

— Что с Мозесом?

— Мы не можем ничего подробно сказать, завтра он пройдет обследованные. Надеемся, что сроки будут минимальными. Эту победу посвящаем ему.

— С чем связан такой удачный старт в РПЛ?

— Приятно, что мы так стартовали. Это заслуга моих футболистов. Но мы ни в коем случае не должны расслабляться и терять концентрацию.

— Будет ли появляться Рассказов на поле?

— Рассказов отличный футболист. Его вклад в успех очень высок, как и других футболистов, которые играют не так часто. Их вклад очень высок. Они создают конкуренцию и помогают команде прогрессировать. Все хотят, чтобы Рассказов был в команде. Уверен, ему представится возможность проявить себя и он будет к ней готов.

«Спартак» победил в третьем матче подряд, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в лидеры турнирной таблицы РПЛ, набрав 10 очков в четырех матчах.