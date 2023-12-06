В «Ахмате» заявили, что футболисты получили премиальные за победу над «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, положены ли клубу премиальные за победу над «Спартаком» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

«За победу над «Спартаком» никаких дополнительных премиальных не положено. У нас есть регламент, в котором прописаны премиальные за домашнюю и выездную победу. Это не зависит от соперника — будь то «Спартак» или «Зенит». Были обычные премиальные за каждую победу», — сказал Айдамиров «СЭ».

Грозненцы, обыграв «Спартак», одержали первую победу в чемпионате России с 2 сентября.

Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.