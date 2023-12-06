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Стипиди — о проведении матча ЦСКА — «Ростов»: «Стрелки перевели на Шафеева»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный функционер Павел Стипиди высказался об условиях проведения матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0). Игра проходила на заснеженном поле из-за сильного снегопада.

«Надо валенки выдавать и полушубки. Разве это футбол был в Калининграде в матче ЦСКА — «Ростов»? — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру». — Тренеры сами перед игрой говорят, что играть невозможно. Находятся на стадионе президент РПЛ, делегат матча — и решают проводить матч. Это разве нормально? Из зрителей кто придет на стадион? После слов Карпина, которые он не побоялся сказать на всю страну, стрелки перевели на Шафеева. Нашли виновного, да? Шафеев отсудил матч на безобразном поле в тяжелейших условиях. И арбитр не может сам перенести игру. В первую очередь сейчас делегат матча это решает. А инспектор не присутствует на стадионе — он смотрит игру по телевизору. Такое решение приняли в этом году — для чего, не знаю. Есть же правила. В летнее время, если одна треть футбольного поля залита водой, играть нельзя. А почему сейчас нельзя принять решение о переносе матча, если практически все поле непригодно к проведению матча?»

После матча президент «Ростова» Арташес Арутюнянц раскритиковал главного арбитра встречи Шафеева, а главный тренер ростовчан Валерий Карпин назвал дебилом того, кто принял решение проводить игру.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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