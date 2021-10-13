Участие Барриоса в матче с «Арсеналом» находится под вопросом, Караваев вернулся в общую группу «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Вильмар Барриос может пропустить матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» из-за участия в матчах сборной Колумбии, а также рассказал о состоянии защитника Вячеслава Караваева и полузащитника Клаудиньо, которые восстанавливаются от травм.

«Это большой вопрос, который пока находится в стадии обсуждения. В настоящий момент его участие в матче, так же как и прибытие в Тулу, под большим вопросом. Вячеслав Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо — пока нет. Тем, кто играл за сборную больше других, предстоит восстановительное занятие. Те, кто провел на поле меньше времени, будут частично тренироваться с остальной командой. Все наши сборники вернулись, никаких повреждений нет.



Чем опасен «Арсенал»? Это очень хорошая и опытная команда, при этом в ней есть молодые и перспективные игроки, футболисты из нашей молодежной сборной. Нас ждет очень сложный матч. Все игры — и выездные, и домашние — против «Арсенала» для нас складываются непросто, поэтому мы ждем очередную сложную игру», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Барриос принимал участие в матчах сборной Колумбии против Уругвая (8 октября, 0:0) и Бразилии (10 октября, 0:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Отметим, что колумбийцам предстоит провести еще одну игру против Эквадора (15 октября, 00.00 мск). Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 16 октября, начало запланировано на 14.00 (мск).