Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов — об Урунове: «Может, выйдет с «Краснодаром». Если тренер доверит, то все будет нормально»

13:41
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда полузащитник уфимской команды Остон Урунов вернется на поле.

«Урунов тренируется в общей группе. Всё нормально. Может, выйдет уже с «Краснодаром». Если тренер доверит, то все будет нормально», — сказал Газизов «СЭ».

В нынешнем сезоне 20-летний Урунов дважды выходил на замену в матчах Тинькофф РПЛ и не отметился результативными действиями.

Матч «Краснодар» — «Уфа» состоится воскресенье, 17 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что будет, если есть пиццу каждый день: польза и вред для здоровья
2
0