Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда полузащитник уфимской команды Остон Урунов вернется на поле.

«Урунов тренируется в общей группе. Всё нормально. Может, выйдет уже с «Краснодаром». Если тренер доверит, то все будет нормально», — сказал Газизов «СЭ».

В нынешнем сезоне 20-летний Урунов дважды выходил на замену в матчах Тинькофф РПЛ и не отметился результативными действиями.

Матч «Краснодар» — «Уфа» состоится воскресенье, 17 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.