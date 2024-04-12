Тюкавин: «Чемпионская гонка для «Динамо» не окончена»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о чемпионской гонки РПЛ.

«Чемпионская гонка для «Динамо» окончена? Нет, конечно. Мы будет стараться. Впереди важные восемь игр», — приводит слова Тюкавина Sport24.

«Динамо» занимает третье место третье место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. От лидирующего «Зенита» бело-голубые отстают на 6 очков.