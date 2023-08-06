Тюкавин — о своих голах: «У «Зенита» хорошие защитники. Просто удача была на моей стороне»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою игру в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (3:2). В этой встрече футболист оформил дубль.

— Эмоции положительные, мы обыграли «Зенит» у них дома, — начал Тюкавин.

— Трудно было предположить, исходя из хода концовки первого тайма, что вам удастся добиться победы. Не так ли?

— Наверное, это так. Мы чуть устали, непривычная погода, стадион, было жарковато, но мы выстояли, забили гол на последних минутах и победили.

— Что скажете о своих голах? Второй получился потрясающим.

— Второй и, правда, получился хорошим, самому понравился. Но где-то фарт, я ж не такой техничный. Где-то повезло. Первый — обычный гол, но рад, что забил.

— Марцел Личка рассказал о вашем с ним диалоге, что вы предложили забить три, а он попросил не забивать столько, а то Аршавин купит. Откуда была такая уверенность, что сможете забить?

— Не знаю, чуйка, бывает. Как-то это обсудили, посмеялись.

— Это победа над «Зенитом» первая с 2014-го...

— Да, мы очень рады, давно у них не выигрывали в чемпионате. Идем дальше, завтра уже будем готовиться к «Краснодару».

— Во втором голе вы обыграли защитника сборной Бразилии. Это о чем-то говорит. Вы чувствовали, что он не такой, как все? Или по этому матчу можно сказать, что он «мистер катастрофа»?

— Не мистер катастрофа. Они хорошие защитники. Просто удача была на моей стороне.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.