Тюкавин — о своих голах: «У «Зенита» хорошие защитники. Просто удача была на моей стороне»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою игру в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (3:2). В этой встрече футболист оформил дубль.
— Эмоции положительные, мы обыграли «Зенит» у них дома, — начал Тюкавин.
— Трудно было предположить, исходя из хода концовки первого тайма, что вам удастся добиться победы. Не так ли?
— Наверное, это так. Мы чуть устали, непривычная погода, стадион, было жарковато, но мы выстояли, забили гол на последних минутах и победили.
— Что скажете о своих голах? Второй получился потрясающим.
— Второй и, правда, получился хорошим, самому понравился. Но где-то фарт, я ж не такой техничный. Где-то повезло. Первый — обычный гол, но рад, что забил.
— Марцел Личка рассказал о вашем с ним диалоге, что вы предложили забить три, а он попросил не забивать столько, а то Аршавин купит. Откуда была такая уверенность, что сможете забить?
— Не знаю, чуйка, бывает. Как-то это обсудили, посмеялись.
— Это победа над «Зенитом» первая с 2014-го...
— Да, мы очень рады, давно у них не выигрывали в чемпионате. Идем дальше, завтра уже будем готовиться к «Краснодару».
— Во втором голе вы обыграли защитника сборной Бразилии. Это о чем-то говорит. Вы чувствовали, что он не такой, как все? Или по этому матчу можно сказать, что он «мистер катастрофа»?
— Не мистер катастрофа. Они хорошие защитники. Просто удача была на моей стороне.
После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0