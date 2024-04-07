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Ташуев после разгрома от ЦСКА: «Будем стараться становиться командой с агрессивным футболом»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура РПЛ.

«В поражении не одна причина. Мы анализировали перед матчем, старались внести новое, понимали, что не будет некоторых футболистов, но это не самая главная проблема. Ошиблись в первом голе, во втором тайме пытались исправить ситуацию — сделали три замены, и опять ошибка и второй мяч. А после второго мяча вышла молодежь.

Ситуация нас немного опустила на землю. Будем стараться становиться командой с агрессивным футболом. Выводы есть, анализ будет. Проанализируем, в чем наша основная проблема. Надеемся, что приведем все в порядок и будем набирать очки», — сказал Ташуев после матча.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Ташуев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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Спартак

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