Мусаев о голе в ворота «Факела»: «Удалось воспользоваться шансом»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

— Эмоции от гола хорошие. Предоставили шанс в основе, надо было им воспользоваться. У меня хорошие партнеры, которые снабжают меня передачами. Пытаюсь воспользоваться моментами.

— На сегодняшний матч ты основной нападающий. Как тебе конкуренция с Чаловым и Заболотным?

— Правильно отметили, что я на сегодняшний матч был основным. На каждую игру у нас разные тактические установки. С «Факелом» удалось воспользоваться шансом, теперь надо двигаться дальше.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.