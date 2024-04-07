«Ахмат» — «Локомотив»: Пиняев удвоил преимущество гостей

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«Локомотив» удвоил преимущество в матче с «Ахматом» в матче 23-го тура РПЛ — 2:0.

На 58-й минуте за железнодорожников отличился Сергей Пиняев.