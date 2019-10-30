Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян отметил, что несмотря на небольшое количество игрового времени в составе основной армейской команды не готов спорить с тренерами.

— Я очень рад, что тренируюсь с первой командой, — цитирует клубная пресс-служба Тикнизяна. — На моем месте хотело бы оказаться очень много людей. Не скажу, что для меня второстепенно, сколько я играю. Но нужно довольствоваться и тем, что имеешь. Дебютировать было приятно, но впереди еще очень много работы. Надеюсь, что сегодня удастся сыграть с «Уфой» и одержать победу.

Работаю на пределе возможностей, прислушиваюсь к наставникам, никогда не оспариваю их решений. Если мне тренер говорит, что в меня верит, и надо продолжать работать, я это и буду делать. А не бить себя кулаком в грудь и кричать, что я амбициозный парень. Такого с моей стороны никогда не будет. Но все же в таком возрасте, как у меня, очень важно получать игровое время, и, слава Богу, мне его предоставляют в Кубке и дают практику в молодежке. Больше не хочу ничего загадывать. Если на данный момент я не выхожу в старте или на замену, значит, пока я проигрываю конкуренцию. Это футбол.